Коли таксі може відмовити пасажиру в поїздці: названо 4 важливі причини

Водій таксі не зобов'язаний брати кожного пасажира. Однак відмовити у поїздці можна не просто через власне бажання, а лише в окремих випадках.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Законною підставою для відмови може бути, зокрема, стан пасажира або характер його поведінки. Водій має право не прийняти замовлення, якщо пасажир:
Водночас пасажир має право отримати інформацію про послугу. Під час замовлення перевізник має повідомити:
Багаж пасажира має проходити через дверні отвори без демонтажу обмежувачів, не пошкоджувати чи забруднювати салон і не заважати водієві керувати автомобілем або користуватися дзеркалом заднього виду.
Перевозити тварин також можна, але з дотриманням встановлених правил. Зазначимо, що у кожному регіоні вони встановлюються окремо органами місцевого самоврядування.
Якщо ж перевізник відмовляється виконувати законні вимоги пасажира, зі скаргою можна звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті або до територіального органу Держпродспоживслужби.
Раніше РБК-Україна розповідало, які права та обов'язки мають пасажири, водії й контролери громадського транспорту. Зокрема, пасажири мають право на безпечний проїзд та безкоштовне перевезення дітей до 6 років, а за безквитковий проїзд передбачений штраф.
Також ми писали, чи можуть водії таксі отримати бронювання від мобілізації.