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Коли таксі може відмовити пасажиру в поїздці: названо 4 важливі причини

10:42 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Які права мають пасажири таксі? (Getty Images)

Водій таксі не зобов'язаний брати кожного пасажира. Однак відмовити у поїздці можна не просто через власне бажання, а лише в окремих випадках.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Коли водій може відмовити

Законною підставою для відмови може бути, зокрема, стан пасажира або характер його поведінки. Водій має право не прийняти замовлення, якщо пасажир:

  • перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
  • порушує громадський порядок;
  • має при собі речі, які заборонено перевозити;
  • може забруднити або пошкодити салон автомобіля.

Водночас пасажир має право отримати інформацію про послугу. Під час замовлення перевізник має повідомити:

  • найменування та місцезнаходження надавача послуги,
  • контакти для скарг,
  • час подачі автомобіля, його модель і номерний знак,
  • вартість поїздки та умови оплати.
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Що можна перевозити

Багаж пасажира має проходити через дверні отвори без демонтажу обмежувачів, не пошкоджувати чи забруднювати салон і не заважати водієві керувати автомобілем або користуватися дзеркалом заднього виду.

Перевозити тварин також можна, але з дотриманням встановлених правил. Зазначимо, що у кожному регіоні вони встановлюються окремо органами місцевого самоврядування.

Якщо ж перевізник відмовляється виконувати законні вимоги пасажира, зі скаргою можна звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті або до територіального органу Держпродспоживслужби.

Раніше РБК-Україна розповідало, які права та обов'язки мають пасажири, водії й контролери громадського транспорту. Зокрема, пасажири мають право на безпечний проїзд та безкоштовне перевезення дітей до 6 років, а за безквитковий проїзд передбачений штраф.

Також ми писали, чи можуть водії таксі отримати бронювання від мобілізації.

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