Коли та де пройде другий Парламентський саміт Кримської платформи: відповідь Стефанчука

"Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети - деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій", - зазначив він.

Стефанчук додав, що провів розмову з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Парламентарі обговорили посилення оборонної спроможності України, євроінтеграцію та євроатлантичний курс нашої держави.

"Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС", - підкреслив спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи відбувся у хорватському Загребі 25 жовтня 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.