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Когда и где пройдет второй Парламентский саммит Крымской платформы: ответ Стефанчука

Фото: спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Второй Парламентский саммит Крымской платформы пройдет осенью. Мероприятие пройдет в Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

"Я благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что он приблизит нас к общей цели - деоккупации Крыма и всем временно оккупированным территориям", - отметил он.

Стефанчук добавил, что провел переговоры с главой Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой. Парламентарии обсудили усиление оборонной способности Украины, евроинтеграцию и евроатлантический курс нашего государства.

"Указал, что Украина стремится как можно быстрее начать предвступительные переговоры с ЕС", - подчеркнул спикер Верховной Рады.

Напомним, первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы прошел в хорватском Загребе 25 октября 2022 года.

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Крымская платформаРуслан СтефанчукВерховная рада