Коли святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ

Цього року в Україні свято на честь святителя Миколая Чудотворця, як зазвичай, відзначатимуть за Юліанським календарем, тобто 19 грудня, а не за Григоріанським календарем, 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Православну церкву України .

Зазначається, що в Україні не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості досі триває. Тому наразі відзначення усіх зимових свят залишаються такими ж, як і минулого року:

19 грудня - вшановуємо святителя Миколая Чудотворця

7 січня - Різдво Христове

14 січня - вшановуємо святителя Василія Великого

19 січня - свято Хрещення Господнього

При цьому Священний Синод ПЦУ постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади.

Проте таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.

У такому разі потрібно передати письмову інформацію про число учасників богослужіння до Київської Митрополії. Оскільки ці дані вивчатимуться при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.