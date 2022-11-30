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Коли святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ

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Середа 30 листопада 2022 11:20
Коли святкувати День святого Миколая: пояснення ПЦУ Фото: у ПЦУ пояснили, коли святкувати День святого Миколая (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цього року в Україні свято на честь святителя Миколая Чудотворця, як зазвичай, відзначатимуть за Юліанським календарем, тобто 19 грудня, а не за Григоріанським календарем, 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Православну церкву України.

Зазначається, що в Україні не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості досі триває. Тому наразі відзначення усіх зимових свят залишаються такими ж, як і минулого року:

  • 19 грудня - вшановуємо святителя Миколая Чудотворця
  • 7 січня - Різдво Христове
  • 14 січня - вшановуємо святителя Василія Великого
  • 19 січня - свято Хрещення Господнього

При цьому Священний Синод ПЦУ постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади.

Проте таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.

У такому разі потрібно передати письмову інформацію про число учасників богослужіння до Київської Митрополії. Оскільки ці дані вивчатимуться при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, в якому статусі зараз опинилася УПЦ (МП) і яким може бути її майбутнє.

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