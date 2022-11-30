Когда праздновать День святого Николая: объяснение ПЦУ
В этом году в Украине праздник в честь святителя Николая Чудотворца, как обычно, будут отмечать по Юлианскому календарю, то есть 19 декабря, а не по Григорианскому календарю, 6 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Православную церковь Украины.
Отмечается, что в Украине не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается. Поэтому празднования всех зимних праздников остаются такими же, как и в прошлом году:
- 19 декабря - чествуем святителя Николая Чудотворца
- 7 января - Рождество Христово
- 14 января - чествуем святителя Василия Великого
- 19 января - праздник Крещения Господня
При этом Священный Синод ПЦУ постановил, что в отдельных общинах богослужение по чину праздника Рождества Христова может быть совершено 25 декабря. Это возможно только по общему решению настоятеля и общины.
Однако такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря.
В таком случае следует передать письменную информацию о числе участников богослужения в Киевскую Митрополию. Поскольку данные будут изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новоюлианский календарь.
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