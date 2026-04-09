Коли святити паску в Києві: розклад Лаври, Золотоверхого собору та інших храмів

17:15 09.04.2026 Чт
2 хв
У якому храмі освячуватимуть кошики аж до вечора неділі?
aimg Василина Копитко
Паски в Києві освячуватимуть протягом 2 днів (фото: Getty Images)

У неділю, 12 квітня, українські церкви святкуватимуть Великдень. Храми в Києві вже визначили графік богослужінь, проте влада закликає не забувати про безпеку та комендантську годину.

РБК-Україна ділиться розкладом богослужінь та освячення паски у Києві.

Читайте також: Чи змінять комендантську годину у Києві на Великдень: пояснення поліції

Головне:

  • Ранній старт: Освячення кошиків у більшості соборів розпочнеться ще в суботу, 11 квітня, після 15:00-16:00.
  • Тривалість: У Видубицькому монастирі паски освячуватимуть найдовше - до вечора неділі.
  • Безпека: Під час свят діє комендантська година; у разі повітряної тривоги віряни мають негайно пройти до укриттів.

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор (ПЦУ)

Це головний храм ПЦУ, тут паски можна буде освятити протягом двох днів:

  • Освячення: субота (11 квітня) з 16:00 до 23:00, неділя з 06:00 до 15:00
  • Розклад служб: субота 23.00 - початок нічного богослужіння (Полуношниця, Утреня, Літургія), неділя - 09.00 - пізня Літургія, 17.00 - Пасхальна Вечірня.

Трансляції: на YouTube-каналі ПЦУ, сторінках Митрополита Епіфанія у Facebook та на телеканалі "Суспільне Культура" (з 23:00 суботи).

Києво-Печерська лавра (ПЦУ)

В Успенському соборі та Хрестовоздвиженському храмі графік наступний:

  • Освячення: субота (16:00-21:00) та неділя (07:00-12:00).
  • Богослужіння: нічна служба почнеться опівночі 12 квітня у Хрестовоздвиженському храмі. Ранкова літургія в Успенському соборі - о 07:00.

Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)

Головний храм греко-католиків на Лівому березі:

  • Освячення пасок: субота (15:00-21:00) та неділя (після літургій о 08:30 та 11:00).
  • Трансляція: "Живе телебачення" та "Суспільне Культура" о 07:00 (Надгробне та Утреня).

Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир

Один із найдавніших монастирів Києва запрошує вірян на святкові служби та освячення:

  • Освячення: субота - 15.00, неділя - 5.00 та з 8.00 до вечора
  • Богослужіння: субота - 22:00 - Читання книги Діянь Апостолів, 23:30 - Пасхальна Полуношниця, неділя - Пасхальна Утреня; 02:00 - Нічна Пасхальна Літургія святителя Івана Золотоустого; 08:00 - Божественна Літургія святителя Івана Золотоустого, 17:00 - Пасхальна Вечірня.

Читайте також про те, що можна і не можна робити на Страсну п'ятницю, аби не накликати біду на увесь рік.

Раніше ми писали про те, чи можна на Великдень йти на цвинтар і у які дні найкраще це робити.

