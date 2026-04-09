Когда святить паску в Киеве: расписание Лавры, Златоверхого собора и других храмов

Главное: Ранний старт: Освящение корзин в большинстве соборов начнется еще в субботу, 11 апреля, после 15:00-16:00.

Продолжительность: В Выдубицком монастыре паски будут освящать дольше всего - до вечера воскресенья.

Безопасность: Во время праздников действует комендантский час; при воздушной тревоге верующие должны немедленно пройти до укрытий.

Свято-Михайловский Златоверхий собор (ПЦУ)

Это главный храм ПЦУ, здесь паски можно будет освятить в течение двух дней:

Освящение: суббота (11 апреля) с 16:00 до 23:00, воскресенье с 06:00 до 15:00

Расписание служб: суббота 23.00 - начало ночного богослужения (Полунощница, Утреня, Литургия), воскресенье - 09.00 - поздняя Литургия, 17.00 - Пасхальная Вечерня.

Трансляции: на YouTube-канале ПЦУ, страницах Митрополита Епифания в Facebook и на телеканале "Суспільне Культура" (с 23:00 субботы).

Киево-Печерская лавра (ПЦУ)

В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храме график следующий:

Освящение: суббота (16:00-21:00) и воскресенье (07:00-12:00).

Богослужения: ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе - в 07:00.

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)

Главный храм греко-католиков на Левом берегу:

Освящение: суббота (15:00-21:00) и воскресенье (после литургий в 08:30 и 11:00).

Трансляция: "Живое телевидение" и "Суспільне Культура" в 07:00 (Надгробное и Утреня).

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь

Один из древнейших монастырей Киева приглашает верующих на праздничные службы и освящение: