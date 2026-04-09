Коли святити паску в Києві: розклад Лаври, Золотоверхого собору та інших храмів
У неділю, 12 квітня, українські церкви святкуватимуть Великдень. Храми в Києві вже визначили графік богослужінь, проте влада закликає не забувати про безпеку та комендантську годину.
РБК-Україна ділиться розкладом богослужінь та освячення паски у Києві.
Головне:
- Ранній старт: Освячення кошиків у більшості соборів розпочнеться ще в суботу, 11 квітня, після 15:00-16:00.
- Тривалість: У Видубицькому монастирі паски освячуватимуть найдовше - до вечора неділі.
- Безпека: Під час свят діє комендантська година; у разі повітряної тривоги віряни мають негайно пройти до укриттів.
Свято-Михайлівський Золотоверхий собор (ПЦУ)
Це головний храм ПЦУ, тут паски можна буде освятити протягом двох днів:
- Освячення: субота (11 квітня) з 16:00 до 23:00, неділя з 06:00 до 15:00
- Розклад служб: субота 23.00 - початок нічного богослужіння (Полуношниця, Утреня, Літургія), неділя - 09.00 - пізня Літургія, 17.00 - Пасхальна Вечірня.
Трансляції: на YouTube-каналі ПЦУ, сторінках Митрополита Епіфанія у Facebook та на телеканалі "Суспільне Культура" (з 23:00 суботи).
Києво-Печерська лавра (ПЦУ)
В Успенському соборі та Хрестовоздвиженському храмі графік наступний:
- Освячення: субота (16:00-21:00) та неділя (07:00-12:00).
- Богослужіння: нічна служба почнеться опівночі 12 квітня у Хрестовоздвиженському храмі. Ранкова літургія в Успенському соборі - о 07:00.
Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)
Головний храм греко-католиків на Лівому березі:
- Освячення пасок: субота (15:00-21:00) та неділя (після літургій о 08:30 та 11:00).
- Трансляція: "Живе телебачення" та "Суспільне Культура" о 07:00 (Надгробне та Утреня).
Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир
Один із найдавніших монастирів Києва запрошує вірян на святкові служби та освячення:
- Освячення: субота - 15.00, неділя - 5.00 та з 8.00 до вечора
- Богослужіння: субота - 22:00 - Читання книги Діянь Апостолів, 23:30 - Пасхальна Полуношниця, неділя - Пасхальна Утреня; 02:00 - Нічна Пасхальна Літургія святителя Івана Золотоустого; 08:00 - Божественна Літургія святителя Івана Золотоустого, 17:00 - Пасхальна Вечірня.
