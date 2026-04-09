Когда святить паску в Киеве: расписание Лавры, Златоверхого собора и других храмов
В воскресенье, 12 апреля, украинские церкви будут праздновать Пасху. Храмы в Киеве уже определили график богослужений, однако власти призывают не забывать о безопасности и комендантском часе.
РБК-Украина делится расписанием богослужений и освящения пасок в Киеве.
Главное:
- Ранний старт: Освящение корзин в большинстве соборов начнется еще в субботу, 11 апреля, после 15:00-16:00.
- Продолжительность: В Выдубицком монастыре паски будут освящать дольше всего - до вечера воскресенья.
- Безопасность: Во время праздников действует комендантский час; при воздушной тревоге верующие должны немедленно пройти до укрытий.
Свято-Михайловский Златоверхий собор (ПЦУ)
Это главный храм ПЦУ, здесь паски можно будет освятить в течение двух дней:
- Освящение: суббота (11 апреля) с 16:00 до 23:00, воскресенье с 06:00 до 15:00
- Расписание служб: суббота 23.00 - начало ночного богослужения (Полунощница, Утреня, Литургия), воскресенье - 09.00 - поздняя Литургия, 17.00 - Пасхальная Вечерня.
Трансляции: на YouTube-канале ПЦУ, страницах Митрополита Епифания в Facebook и на телеканале "Суспільне Культура" (с 23:00 субботы).
Киево-Печерская лавра (ПЦУ)
В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храме график следующий:
- Освящение: суббота (16:00-21:00) и воскресенье (07:00-12:00).
- Богослужения: ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе - в 07:00.
Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)
Главный храм греко-католиков на Левом берегу:
- Освящение: суббота (15:00-21:00) и воскресенье (после литургий в 08:30 и 11:00).
- Трансляция: "Живое телевидение" и "Суспільне Культура" в 07:00 (Надгробное и Утреня).
Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь
Один из древнейших монастырей Киева приглашает верующих на праздничные службы и освящение:
- Освящение: суббота - 15.00, воскресенье - 5.00 и с 8.00 до вечера
- Богослужения: суббота - 22:00 - Чтение книги Деяний Апостолов, 23:30 - Пасхальная Полунощница, воскресенье - Пасхальная Утреня; 02:00 - Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста; 08:00 - Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста, 17:00 - Пасхальная Вечерня.
Читайте также о том, что можно и нельзя делать на Страстную пятницу, чтобы не навлечь беду на весь год.
Ранее мы писали о том, можно ли на Пасху идти на кладбище и в какие дни лучше всего это делать.