Когда святить паску в Киеве: расписание Лавры, Златоверхого собора и других храмов

17:15 09.04.2026 Чт
2 мин
В каком храме будут освящать корзины вплоть до вечера воскресенья?
aimg Василина Копытко
Когда святить паску в Киеве: расписание Лавры, Златоверхого собора и других храмов Паски в Киеве будут освящать в течение 2 дней (фото: Getty Images)

В воскресенье, 12 апреля, украинские церкви будут праздновать Пасху. Храмы в Киеве уже определили график богослужений, однако власти призывают не забывать о безопасности и комендантском часе.

РБК-Украина делится расписанием богослужений и освящения пасок в Киеве.

Главное:

  • Ранний старт: Освящение корзин в большинстве соборов начнется еще в субботу, 11 апреля, после 15:00-16:00.
  • Продолжительность: В Выдубицком монастыре паски будут освящать дольше всего - до вечера воскресенья.
  • Безопасность: Во время праздников действует комендантский час; при воздушной тревоге верующие должны немедленно пройти до укрытий.

Свято-Михайловский Златоверхий собор (ПЦУ)

Это главный храм ПЦУ, здесь паски можно будет освятить в течение двух дней:

  • Освящение: суббота (11 апреля) с 16:00 до 23:00, воскресенье с 06:00 до 15:00
  • Расписание служб: суббота 23.00 - начало ночного богослужения (Полунощница, Утреня, Литургия), воскресенье - 09.00 - поздняя Литургия, 17.00 - Пасхальная Вечерня.

Трансляции: на YouTube-канале ПЦУ, страницах Митрополита Епифания в Facebook и на телеканале "Суспільне Культура" (с 23:00 субботы).

Киево-Печерская лавра (ПЦУ)

В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храме график следующий:

  • Освящение: суббота (16:00-21:00) и воскресенье (07:00-12:00).
  • Богослужения: ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе - в 07:00.

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)

Главный храм греко-католиков на Левом берегу:

  • Освящение: суббота (15:00-21:00) и воскресенье (после литургий в 08:30 и 11:00).
  • Трансляция: "Живое телевидение" и "Суспільне Культура" в 07:00 (Надгробное и Утреня).

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь

Один из древнейших монастырей Киева приглашает верующих на праздничные службы и освящение:

  • Освящение: суббота - 15.00, воскресенье - 5.00 и с 8.00 до вечера
  • Богослужения: суббота - 22:00 - Чтение книги Деяний Апостолов, 23:30 - Пасхальная Полунощница, воскресенье - Пасхальная Утреня; 02:00 - Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста; 08:00 - Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста, 17:00 - Пасхальная Вечерня.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
