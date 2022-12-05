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Коли стабілізують постраждалу від ударів енергосистему: відповідь "Укренерго"

Фото: ситуація зі світлом може стабілізуватися за один-два дні (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Після ракетних ударів 5 грудня 2022 року українську енергетичну систему можуть стабілізувати протягом одного-двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укрнерго" Володимира Кудрицького на телемарафоні.

За його словами, сьогоднішня атака значно пошкодила електростанції та підстанції, які є частиною магістральної мережі. У зв'язку з цим аварійні відключення будуть, доки зупинені енергоблоки набиратимуть потужність.

"Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і повертатимемося поступово до нормального функціонування, як це зараз можливо у цих умовах", - додав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після сьогоднішніх ударів найскладніша ситуація зі світлом у центральних регіонах України, а також в Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

Засоби ППО збили близько 60 з понад 70 випущених російських ракет.

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