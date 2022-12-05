Коли стабілізують постраждалу від ударів енергосистему: відповідь "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укрнерго" Володимира Кудрицького на телемарафоні.

За його словами, сьогоднішня атака значно пошкодила електростанції та підстанції, які є частиною магістральної мережі. У зв'язку з цим аварійні відключення будуть, доки зупинені енергоблоки набиратимуть потужність.

"Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і повертатимемося поступово до нормального функціонування, як це зараз можливо у цих умовах", - додав Кудрицький.