Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електрикою
Внаслідок ракетних ударів по Україні 5 грудня зафіксовано влучання по енергетичних об'єктах у трьох областях. Енергетики вже прикладають максимум зусиль для відновлення в центральних областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Відновлювальні роботи тривають в центральних областях України, в Одеській, Запорізькій та Харківській областях", - йдеться у заяві.
Зеленський зазначив, що у багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень. Це триває від Закарпатської до Київської, від Кіровоградської до Сумської та Харківської областей.
"Найбільше відключень станом на зараз Вінницька, Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Хмельницька і Черкаська області", - зазначив президент.
Зеленський додав, що енергетики зроблять все, аби повернути стабільність.
Раніше повідомлялося, що українські сили в ході російської ракетної атаки 5 грудня збили близько 60 із понад 70 ракет.
Також нагадаємо, що ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.
У Києві введено екстрені відключення світла через сьогоднішні ракетні атаки, але в тотальному відключенні електроенергії поки що потреби немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.