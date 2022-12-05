Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електрикою

Внаслідок ракетних ударів по Україні 5 грудня зафіксовано влучання по енергетичних об'єктах у трьох областях. Енергетики вже прикладають максимум зусиль для відновлення в центральних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.