ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електрикою

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 грудня 2022 21:22
Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електрикою Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок ракетних ударів по Україні 5 грудня зафіксовано влучання по енергетичних об'єктах у трьох областях. Енергетики вже прикладають максимум зусиль для відновлення в центральних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Відновлювальні роботи тривають в центральних областях України, в Одеській, Запорізькій та Харківській областях", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що у багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень. Це триває від Закарпатської до Київської, від Кіровоградської до Сумської та Харківської областей.

"Найбільше відключень станом на зараз Вінницька, Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Хмельницька і Черкаська області", - зазначив президент.

Зеленський додав, що енергетики зроблять все, аби повернути стабільність.

Раніше повідомлялося, що українські сили в ході російської ракетної атаки 5 грудня збили близько 60 із понад 70 ракет.

Також нагадаємо, що ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

У Києві введено екстрені відключення світла через сьогоднішні ракетні атаки, але в тотальному відключенні електроенергії поки що потреби немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії