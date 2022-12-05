Когда стабилизируют пострадавшую от ударов энергосистему: ответ "Укрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрнерго" Владимира Кудрицкого на телемарафоне.

По его словам, сегодняшняя атака значительно повредила электростанции и подстанции, которые являются частью магистральной сети. В связи с этим аварийные отключения будут, пока остановленные энергоблоки будут набирать мощность.

"Это стандартный технологический процесс, который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем возвращаться постепенно к нормальному функционированию, как это сейчас возможно в этих условиях", - добавил Кудрицкий.