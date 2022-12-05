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Когда стабилизируют пострадавшую от ударов энергосистему: ответ "Укрэнерго"

Фото: ситуация со светом может стабилизироваться за один-два дня (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

После ракетных ударов 5 декабря 2022 года украинскую энергетическую систему могут стабилизировать в течение одного-двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрнерго" Владимира Кудрицкого на телемарафоне.

По его словам, сегодняшняя атака значительно повредила электростанции и подстанции, которые являются частью магистральной сети. В связи с этим аварийные отключения будут, пока остановленные энергоблоки будут набирать мощность.

"Это стандартный технологический процесс, который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем возвращаться постепенно к нормальному функционированию, как это сейчас возможно в этих условиях", - добавил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что после сегодняшних ударов самая сложная ситуация со светом в центральных регионах Украины, а также в Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

Средства ПВО сбили порядка 60 из более 70 выпущенных российских ракет.

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