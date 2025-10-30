Коли США і Китай можуть підписати торговельну угоду: Бессент назвав терміни

США і Китай днями завершили роботу над торговельною угодою. Вона може бути підписана вже наступного тижня.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Угоду в Куала-Лумпурі було завершено вчора вночі, тому я очікую, що ми обміняємося підписами, можливо, вже наступного тижня", - зазначив він.
Також міністр додав, що США вдалося врегулювати проблему закупівлі американських соєвих бобів Китаєм. За його словами, китайці закуплять 12 мільйонів тонн американської сої протягом поточного сезону до січня і зобов'язався купувати 25 мільйонів тонн щорічно протягом наступних трьох років.
Бессент уточнив, що інші країни Південно-Східної Азії погодилися купити ще 19 мільйонів тонн американської сої, але не уточнив строки цих покупок.
"Таким чином, наші чудові фермери, що вирощують сою, яких китайці використовували як політичних пішаків, більше не будуть піддаватися тиску і повинні процвітати в найближчі роки", - розповів глава Мінфіну США.
Раніше президент США Дональд Трамп запровадив високі тарифи на імпорт для низки країн, включно з Китаєм. Цей крок став частиною його політики "економічного тиску" і викликав відповідну реакцію Пекіна. Незабаром після цього між країнами фактично розпочалася торгова війна.
Учора, 29 жовтня, Трамп заявив, що готовий піти на зниження обмежувальних заходів проти Китаю в разі укладення нової торговельної угоди. За словами американського лідера, це можливо, якщо Пекін погодиться співпрацювати з Вашингтоном у боротьбі з поширенням фентанілу - небезпечного синтетичного наркотику, який активно потрапляє до США.
Як писало Bloomberg, у рамках можливої угоди Китай може отримати доступ до новітнього процесора Nvidia Blackwell.