RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Когда США и Китай могут подписать торговую сделку: Бессент назвал сроки

Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США и Китай на днях завершили работу над торговой сделкой. Она может быть подписана уже на следующей неделе.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соглашение в Куала-Лумпуре было завершено вчера ночью, поэтому я ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе", - отметил он. 

Также министр добавил, что США удалось урегулировать проблему закупки американских соевых бобов Китаем. По его словам, китайцы закупят 12 миллионов тонн американской сои в течение текущего сезона до января и обязался покупать 25 миллионов тонн ежегодно в течение следующих трех лет.

Бессент уточнил, что другие страны Юго-Восточной Азии согласились купить еще 19 миллионов тонн американской сои, но не уточнил сроки этих покупок.

"Таким образом, наши замечательные фермеры, выращивающие сою, которых китайцы использовали в качестве политических пешек, больше не будут подвергаться давлению и должны процветать в ближайшие годы", - рассказал глава Минфина США. 

Тарифы Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы на импорт для ряда стран, включая Китай. Этот шаг стал частью его политики "экономического давления" и вызвал ответную реакцию Пекина. Вскоре после этого между странами фактически началась торговая война.

Вчера, 29 октября, Трамп заявил, что готов пойти на снижение ограничительных мер против Китая в случае заключения новой торговой сделки. По словам американского лидера, это возможно, если Пекин согласится сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с распространением фентанила - опасного синтетического наркотика, который активно попадает в США.

Как писало Bloomberg, в рамках возможного соглашения Китай может получить доступ к новейшему процессору Nvidia Blackwell.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайСкотт Бессент