Когда США и Китай могут подписать торговую сделку: Бессент назвал сроки

"Соглашение в Куала-Лумпуре было завершено вчера ночью, поэтому я ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе", - отметил он.

Также министр добавил, что США удалось урегулировать проблему закупки американских соевых бобов Китаем. По его словам, китайцы закупят 12 миллионов тонн американской сои в течение текущего сезона до января и обязался покупать 25 миллионов тонн ежегодно в течение следующих трех лет.

Бессент уточнил, что другие страны Юго-Восточной Азии согласились купить еще 19 миллионов тонн американской сои, но не уточнил сроки этих покупок.

"Таким образом, наши замечательные фермеры, выращивающие сою, которых китайцы использовали в качестве политических пешек, больше не будут подвергаться давлению и должны процветать в ближайшие годы", - рассказал глава Минфина США.