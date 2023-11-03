Когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов: обновленный прогноз НБУ

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это будет сопровождаться мерами поддержки населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Как отмечается в отчете, на прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться, прежде всего, дальнейшим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ.

"В то же время она будет сдерживаться действием моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который согласно предположениям этого прогноза будет отменен только в 2025 году", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, отмена приведет к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода.

"Несмотря на необходимую устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями", - говорится в отчете .

Отметим, базовый сценарий макропрогноза НБУ за октябрь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет с середины 2024 года.

Мораторий на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.