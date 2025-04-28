Коли школярі України підуть на літні канікули-2025: дати та важливі нюанси

Згідно з постановою Кабінету міністрів Україні №841 навчальний рік офіційно завершується 30 червня 2025 року. Водночас більшість шкіл планують провести останній дзвоник уже наприкінці травня - 30 або 31 числа. Після цього учні продовжать навчання, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути чи епідемії.

При цьому у МОН наголошують, що дати літніх канікул є рекомендованими, і кожна школа може самостійно встановлювати графік відпочинку. Рішення ухвалюється педагогічною радою закладу з урахуванням безпекової ситуації та навчального навантаження.

У червні в школах можуть організовувати консультації, екскурсії або літні табори, але це не буде обов’язковим продовженням навчання.

Новий навчальний рік орієнтовно розпочнеться 1 вересня 2025 року, яке припадає на понеділок.