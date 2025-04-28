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Коли школярі України підуть на літні канікули-2025: дати та важливі нюанси

Фото: Літні канікули в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році літні канікули для українських школярів офіційно почнуться з 1 липня. Однак у Міністерстві освіти і науки (МОН) запевняють, що це не остаточна дата для всіх шкіл.

Про це розповідає РБК-Україна.

Згідно з постановою Кабінету міністрів Україні №841 навчальний рік офіційно завершується 30 червня 2025 року. Водночас більшість шкіл планують провести останній дзвоник уже наприкінці травня - 30 або 31 числа. Після цього учні продовжать навчання, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути чи епідемії.

При цьому у МОН наголошують, що дати літніх канікул є рекомендованими, і кожна школа може самостійно встановлювати графік відпочинку. Рішення ухвалюється педагогічною радою закладу з урахуванням безпекової ситуації та навчального навантаження.

У червні в школах можуть організовувати консультації, екскурсії або літні табори, але це не буде обов’язковим продовженням навчання.

Новий навчальний рік орієнтовно розпочнеться 1 вересня 2025 року, яке припадає на понеділок.

Нагадаємо, у Києві триває прийом заяв на зарахування дітей до першого класу. Станом на 22 квітня 2025 року вже подано майже 7 тисяч заяв. Запис стартував 1 квітня і триватиме до 31 травня.

Батьки можуть подати заяву онлайн через "Портал послуг" або безпосередньо в школі. З 15 червня відкриється можливість подачі заяв на вільні місця. Київська міська державна адміністрація закликає батьків не зволікати з подачею заяв, щоб уникнути черг та забезпечити дитині місце в обраній школі.

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