Когда школьники Украины уйдут на летние каникулы-2025: даты и важные нюансы

В 2025 году летние каникулы для украинских школьников официально начнутся с 1 июля. Однако в Министерстве образования и науки (МОН) уверяют, что это не окончательная дата для всех школ.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №841 учебный год официально завершается 30 июня 2025 года. В то же время большинство школ планируют провести последний звонок уже в конце мая - 30 или 31 числа. После этого ученики продолжат обучение, чтобы наверстать пропущенное из-за воздушных тревог, блэкаутов или эпидемий.
При этом в МОН отмечают, что даты летних каникул являются рекомендованными, и каждая школа может самостоятельно устанавливать график отдыха. Решение принимается педагогическим советом учреждения с учетом ситуации с безопасностью и учебной нагрузки.
В июне в школах могут организовывать консультации, экскурсии или летние лагеря, но это не будет обязательным продолжением обучения.
Новый учебный год ориентировочно начнется 1 сентября 2025 года, которое приходится на понедельник.
Напомним, в Киеве продолжается прием заявлений на зачисление детей в первый класс. По состоянию на 22 апреля 2025 года уже подано почти 7 тысяч заявлений. Запись стартовала 1 апреля и продлится до 31 мая.
Родители могут подать заявление онлайн через "Портал услуг" или непосредственно в школе. С 15 июня откроется возможность подачи заявлений на свободные места. Киевская городская государственная администрация призывает родителей не медлить с подачей заявлений, чтобы избежать очередей и обеспечить ребенку место в выбранной школе.
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