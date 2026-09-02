Когда именно вырастут цены на продукты и стоит ли делать запасы: ответ Минагрополитики

Цены на продукты в Украине пока держатся, но это ненадолго. В то же время оснований запасаться продуктами нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

Цены на продукты в Украине в ближайшие дни и недели существенно не изменятся - по словам Высоцкого, сейчас они держатся. В то же время в перспективе возможно подорожание.

Один из факторов – изменение логистики. Предварительный экономический расчет показывает, что переход на доставку автотранспортом "с колес" может удорожать продовольственную корзину в среднем на 2,5-3%, ведь это больше транспорта, рабочего времени и прочих затрат.

При этом физического недостатка товаров нет. По словам министра урожай этого года хороший, поэтому объем производства на цену негативно не будет влиять.

Отдельно министр выделил энергетический компонент – стоимость топлива, электроэнергии и газа. Именно он, по словам Высоцкого, может повлиять на цены в будущем, в частности, после прямых угроз со стороны страны-агрессора. Других критических вызовов для конечной стоимости пока нет.

Нужно ли делать запасы

Оснований создавать продовольственные запасы на неделю-две министр не видит. Он объяснил, что следует учитывать возможности хранения: несколько мешков сахара или муки могут просто испортиться или у них заведутся вредители.

По его словам, недельный горизонт планирования покупок у большинства семей был и раньше, а найти нужную продукцию в пределах недели можно в каждом населенном пункте. Поэтому делать дополнительные запасы с риском порчи продуктов нет смысла.