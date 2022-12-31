Коли Росія може знову завдати ракетного удару по Україні: прогнози експертів

За словами експерта Владислава Селезньова, ракетні удари продовжаться, але з урахуванням інтервалів, необхідних для їхньої підготовки. На сьогодні вони становлять від тижня до 10 днів.

"Цей час росіяни витрачають на підтягування ресурсів - ракет та відповідного обладнання. Тому я думаю, що атаки продовжаться вже після Нового року. У них ресурсів залишилося буквально на дві, максимум три ракетні атаки, але вони спробують зробити щось погане для енергетики нашої країни", - зазначив він.

Крім того, з урахуванням того, що 29 грудня противник випустив близько 70 ракет, найближчого тижня він не матиме технічної можливості повторити удар. Військовий експерт Роман Світан наголошує, що це була крайня атака перед Новим роком.

"Ще раз запустити таку атаку вони зможуть не раніше, ніж через тиждень. Але є проблеми з аеродромом в Енгельсі. Якщо його підготують для виконання бойових завдань, то через тиждень-півтора зможуть організувати ще одну таку атаку. Якщо ні - то підготовка може затягнутися", - наголосив він.