Когда Россия может снова нанести ракетный удар по Украине: прогнозы экспертов

По словам эксперта Владислава Селезнева, ракетные удары продолжатся, но с учетом интервалов, необходимых для их подготовки. На сегодня они составляют от недели до 10 дней.

"Это время россияне тратят на подтягивание ресурсов - ракет и соответствующего оборудования. Потому я думаю, что атаки продолжатся уже после Нового года. У них ресурсов осталось буквально на две, максимум три ракетные атаки, но они попытаются сделать что-то плохое для энергетики нашей страны", - отметил он.

Кроме того, с учетом того, что 29 декабря противник выпустил около 70 ракет, в ближайшую неделю у него не будет технической возможности повторить удар. Военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что это была крайняя атака перед Новым годом.

"Еще раз запустить такого рода атаку они смогут не раньше, чем через неделю. Но есть проблемы с аэродромом в Энгельсе. Если его подготовят для выполнения боевых задач, то через неделю-полторы смогут организовать еще одну такую атаку. Если нет - то подготовка может затянуться", - подчеркнул он.