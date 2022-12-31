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Когда Россия может снова нанести ракетный удар по Украине: прогнозы экспертов

Фото: Россия сможет нанести ракетный удар по Украине не раньше, чем через неделю (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация получит техническую возможность нанести новый ракетный удар по Украине уже после Нового года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество".

По словам эксперта Владислава Селезнева, ракетные удары продолжатся, но с учетом интервалов, необходимых для их подготовки. На сегодня они составляют от недели до 10 дней.

"Это время россияне тратят на подтягивание ресурсов - ракет и соответствующего оборудования. Потому я думаю, что атаки продолжатся уже после Нового года. У них ресурсов осталось буквально на две, максимум три ракетные атаки, но они попытаются сделать что-то плохое для энергетики нашей страны", - отметил он.

Кроме того, с учетом того, что 29 декабря противник выпустил около 70 ракет, в ближайшую неделю у него не будет технической возможности повторить удар. Военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что это была крайняя атака перед Новым годом.

"Еще раз запустить такого рода атаку они смогут не раньше, чем через неделю. Но есть проблемы с аэродромом в Энгельсе. Если его подготовят для выполнения боевых задач, то через неделю-полторы смогут организовать еще одну такую атаку. Если нет - то подготовка может затянуться", - подчеркнул он.

Напомним, в ходе атаки 29 декабря россияне выпустили по Украине около 70 ракет. По последним данным, удалось сбить 58 штук.

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