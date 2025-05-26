Коли Росія може напасти на Європу? Оцінка української розвідки
Російська Федерація не змінювала свої плани. Кремль хоче повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни.
Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, наразі вже не стоїть питання, того, що Росія "можливо" готує напад, а питання часу в тому, хто буде наступний.
"Польща, країни Балтії, Північна Європа - у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки?", - сказав Іващенко.
Він пояснив, що прогнози української та європейської розвідки збігаються - після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. На його думку, якщо санкції будуть скасовані, то процес переозброєння окупантів піде набагато швидше.
"Тобто через 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії - вже проти Європи. Зараз ми всі бачимо їхню гібридну гру: роз’єднати союзників, зменшити підтримку України, впливати на рішення через Угорщину. Це політична частина війни. Ми це розуміємо", - розповів Іващенко.
Путін готується до війни з НАТО
Раніше РБК-Україна писало, що у доповіді Бундесверу йшлось про те, що влада Росії готується до масштабної війни проти НАТО. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін хоче використовувати силу для досягнення своїх цілей. Згодом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Він вважає, що у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.
На початку травня ми писали, що Російська Федерація посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. Росіяни також проводять демонстрації сили і провокації.
Окрім цього начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року.
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