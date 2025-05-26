Когда Россия может напасть на Европу? Оценка украинской разведки
Российская Федерация не меняла свои планы. Кремль хочет полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".
По его словам, сейчас уже не стоит вопрос, того, что Россия "возможно" готовит нападение, а вопрос времени в том, кто будет следующий.
"Польша, страны Балтии, Северная Европа - в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда?", - сказал Иващенко.
Он пояснил, что прогнозы украинской и европейской разведки совпадают - после окончания боевых действий России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. По его мнению, если санкции будут отменены, то процесс перевооружения оккупантов пойдет гораздо быстрее.
"То есть через 2-4 года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии - уже против Европы. Сейчас мы все видим их гибридную игру: разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины, влиять на решения через Венгрию. Это политическая часть войны. Мы это понимаем", - рассказал Иващенко.
Путин готовится к войне с НАТО
Ранее РБК-Украина писало, что в докладе Бундесвера говорилось о том, что власти России готовятся к масштабной войне против НАТО. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин хочет использовать силу для достижения своих целей. Впоследствии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через уже несколько лет. Он считает, что у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
В начале мая мы писали, что Российская Федерация усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море. Россияне также проводят демонстрации силы и провокации.
Кроме этого начальник Генштаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецких вооруженных сил оружием и другими материалами до 2029 года.
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