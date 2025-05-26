Когда Россия может напасть на Европу? Оценка украинской разведки

Российская Федерация не меняла свои планы. Кремль хочет полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

По его словам, сейчас уже не стоит вопрос, того, что Россия "возможно" готовит нападение, а вопрос времени в том, кто будет следующий.

"Польша, страны Балтии, Северная Европа - в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда?", - сказал Иващенко.

Он пояснил, что прогнозы украинской и европейской разведки совпадают - после окончания боевых действий России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. По его мнению, если санкции будут отменены, то процесс перевооружения оккупантов пойдет гораздо быстрее.

"То есть через 2-4 года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии - уже против Европы. Сейчас мы все видим их гибридную игру: разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины, влиять на решения через Венгрию. Это политическая часть войны. Мы это понимаем", - рассказал Иващенко.