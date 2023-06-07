Коли Росія буде готова до мирних переговорів: оцінка експосла США в Україні

Сьогодні Україна та Російська Федерація не готові сідати за стіл переговорів. Однак, у разі успіху контрнаступу, ситуація щодо переговорів може змінитись.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
"Знову ж таки ми побачимо, що буде з цим контрнаступом. Якщо він виявиться дуже успішним, Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) може передумати. У нього може не бути вибору, крім як передумати. Не думаю, що зараз вони готові до переговорів. Путін не готовий. Україна не готова. Україна вважає, що є можливість для успіху контрнаступу. Я думаю, що час для переговорів настане пізніше", - розповів посол.
Тейлор відзначив, що саме ситуація на полі бою визначатиме як скоро Росія та Україна сядуть за стіл переговорів.
За словами президента України Володимира Зеленського, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, світові лідери провели численні години переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у намаганні запобігти катастрофі. Однак глава Кремля обрав інший шлях. За словами президента, той, хто несе смерть, повинен просити про помилування, і тоді настане час для трибуналу.
Президент також заявив, що він не сідатиме за стіл переговорів з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з України. Зеленський настоює на тому, що місце російського диктатора - у Міжнародному суді в Гаазі, де на нього чекає трибунал.
Зокрема, в жовтні 2022 року президент прийняв рішення Ради національної безпеки і оборони, в якому зазначено неможливість будь-якого діалогу з Путіним, а союзники України обіцяли не проводити переговори про Україну без її присутності.
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