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Коли Росія буде готова до мирних переговорів: оцінка експосла США в Україні

Фото: Вільям Тейлор, експосол США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Сьогодні Україна та Російська Федерація не готові сідати за стіл переговорів. Однак, у разі успіху контрнаступу, ситуація щодо переговорів може змінитись.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Знову ж таки ми побачимо, що буде з цим контрнаступом. Якщо він виявиться дуже успішним, Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) може передумати. У нього може не бути вибору, крім як передумати. Не думаю, що зараз вони готові до переговорів. Путін не готовий. Україна не готова. Україна вважає, що є можливість для успіху контрнаступу. Я думаю, що час для переговорів настане пізніше", - розповів посол.

Тейлор відзначив, що саме ситуація на полі бою визначатиме як скоро Росія та Україна сядуть за стіл переговорів.

Переговори з Росією

За словами президента України Володимира Зеленського, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, світові лідери провели численні години переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у намаганні запобігти катастрофі. Однак глава Кремля обрав інший шлях. За словами президента, той, хто несе смерть, повинен просити про помилування, і тоді настане час для трибуналу.

Президент також заявив, що він не сідатиме за стіл переговорів з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з України. Зеленський настоює на тому, що місце російського диктатора - у Міжнародному суді в Гаазі, де на нього чекає трибунал.

Зокрема, в жовтні 2022 року президент прийняв рішення Ради національної безпеки і оборони, в якому зазначено неможливість будь-якого діалогу з Путіним, а союзники України обіцяли не проводити переговори про Україну без її присутності.

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