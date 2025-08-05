Коли РФ може почати другий етап наступу на фронті: експерт назвав умови

Він зазначив, що росіяни продовжуватимуть бойові дії, поки є ресурси.



Романенко вважає, що перший етап російської кампанії 2025-го року було завершено через те, що ворог використав ті ресурси, який вони накопичили наприкінці минулого року і за зиму.

"Тому потрібно розраховувати, що вони зберуть до 160 тисяч військ, бронетехніку. Це буде другий етап", - наголосив експерт.