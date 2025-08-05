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Коли РФ може почати другий етап наступу на фронті: експерт назвав умови

Ілюстративне фото: росіяни можуть розпочати новий етап наступу на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Росія вже завершила перший етап своєї військової кампанії 2025-го року. Новий етап може початися, коли ворог накопичить достатню кількість солдатів.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Він зазначив, що росіяни продовжуватимуть бойові дії, поки є ресурси.

Романенко вважає, що перший етап російської кампанії 2025-го року було завершено через те, що ворог використав ті ресурси, який вони накопичили наприкінці минулого року і за зиму.

"Тому потрібно розраховувати, що вони зберуть до 160 тисяч військ, бронетехніку. Це буде другий етап", - наголосив експерт.

 

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що зараз росіяни зосередили свої основні сили навколо Покровська.

Зокрема, тільки за сьогоднішній день на Покровському напрямку було зафіксовано 24 спроби ворога відтіснити українських воїнів з їхніх позицій.

При цьому, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українським захисникам вдалося просунутися в кількох районах біля Покровська.

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