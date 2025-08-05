ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В епіцентрі боїв - Покровський напрямок: Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Вівторок 05 серпня 2025 17:23
UA EN RU
В епіцентрі боїв - Покровський напрямок: Генштаб доповів про ситуацію на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 5 серпня відбулося 61 бойове зіткнення. В епіцентрі боїв - Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. Чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка, а також у напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 20 атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки. Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще три тривають.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи двічі атакували позиції наших захисників у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 058 260 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1120 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 2 танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 169 дронів та іншу техніку ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському