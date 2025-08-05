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Когда РФ может начать второй этап наступления на фронте: эксперт назвал условия

Иллюстративное фото: россияне могут начать новый этап наступления на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россия уже завершила первый этап своей военной кампании 2025-го года. Новый этап может начаться, когда враг накопит достаточное количество солдат.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он отметил, что россияне будут продолжать боевые действия, пока есть ресурсы. 

Романенко считает, что первый этап российской кампании 2025-го года был завершен из-за того, что враг использовал те ресурсы, который они накопили в конце прошлого года и за зиму. 

"Поэтому нужно рассчитывать, что они соберут до 160 тысяч войск, бронетехнику. Это будет второй этап", - подчеркнул эксперт. 

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что сейчас россияне сосредоточили свои основные силы вокруг Покровска.

В частности, только за сегодняшний день на Покровском направлении было зафиксировано 24 попытки врага оттеснить украинских воинов с их позиций.

При этом, по информации Института изучения войны (ISW), недавно украинским защитникам удалось продвинуться в нескольких районах возле Покровска.

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