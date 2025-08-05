Когда РФ может начать второй этап наступления на фронте: эксперт назвал условия

Россия уже завершила первый этап своей военной кампании 2025-го года. Новый этап может начаться, когда враг накопит достаточное количество солдат.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Он отметил, что россияне будут продолжать боевые действия, пока есть ресурсы.
"Поэтому нужно рассчитывать, что они соберут до 160 тысяч войск, бронетехнику. Это будет второй этап", - подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что сейчас россияне сосредоточили свои основные силы вокруг Покровска.
В частности, только за сегодняшний день на Покровском направлении было зафиксировано 24 попытки врага оттеснить украинских воинов с их позиций.
При этом, по информации Института изучения войны (ISW), недавно украинским защитникам удалось продвинуться в нескольких районах возле Покровска.