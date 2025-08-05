Коли РФ може почати другий етап наступу на фронті: експерт назвав умови
Росія вже завершила перший етап своєї військової кампанії 2025-го року. Новий етап може початися, коли ворог накопичить достатню кількість солдатів.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
Він зазначив, що росіяни продовжуватимуть бойові дії, поки є ресурси.
Романенко вважає, що перший етап російської кампанії 2025-го року було завершено через те, що ворог використав ті ресурси, який вони накопичили наприкінці минулого року і за зиму.
"Тому потрібно розраховувати, що вони зберуть до 160 тисяч військ, бронетехніку. Це буде другий етап", - наголосив експерт.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що зараз росіяни зосередили свої основні сили навколо Покровська.
Зокрема, тільки за сьогоднішній день на Покровському напрямку було зафіксовано 24 спроби ворога відтіснити українських воїнів з їхніх позицій.
При цьому, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українським захисникам вдалося просунутися в кількох районах біля Покровська.