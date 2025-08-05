Когда РФ может начать второй этап наступления на фронте: эксперт назвал условия

Россия уже завершила первый этап своей военной кампании 2025-го года. Новый этап может начаться, когда враг накопит достаточное количество солдат.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он отметил, что россияне будут продолжать боевые действия, пока есть ресурсы.



Романенко считает, что первый этап российской кампании 2025-го года был завершен из-за того, что враг использовал те ресурсы, который они накопили в конце прошлого года и за зиму.

"Поэтому нужно рассчитывать, что они соберут до 160 тысяч войск, бронетехнику. Это будет второй этап", - подчеркнул эксперт.