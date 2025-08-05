Когда РФ может начать второй этап наступления на фронте: эксперт назвал условия
Россия уже завершила первый этап своей военной кампании 2025-го года. Новый этап может начаться, когда враг накопит достаточное количество солдат.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Он отметил, что россияне будут продолжать боевые действия, пока есть ресурсы.
Романенко считает, что первый этап российской кампании 2025-го года был завершен из-за того, что враг использовал те ресурсы, который они накопили в конце прошлого года и за зиму.
"Поэтому нужно рассчитывать, что они соберут до 160 тысяч войск, бронетехнику. Это будет второй этап", - подчеркнул эксперт.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что сейчас россияне сосредоточили свои основные силы вокруг Покровска.
В частности, только за сегодняшний день на Покровском направлении было зафиксировано 24 попытки врага оттеснить украинских воинов с их позиций.
При этом, по информации Института изучения войны (ISW), недавно украинским защитникам удалось продвинуться в нескольких районах возле Покровска.