Коли Рада ухвалить законопроєкт про бронь для чоловіків у розшуку ТЦК: названо терміни

Нардеп вважає, що голоси на ухвалення законопроєкту точно будуть, оскільки "всі розуміють проблему". За його словами, представники оборонного комітету Ради, які переймаються необхідністю забезпечення ЗСУ мобілізаційним ресурсом, розуміють, що війна переходить в інноваційно-технологічну площу.

Тому, як додав він, інколи набагато важливіше, щоб в України були інноваційні засоби ураження, які показуватимуть вищу ефективність того чи іншого військовослужбовця зі звичайною зброєю.

"Шанси того, що цей законопроєкт справді буде оформлений, буде проголосований у другому читанні, з мінімальними законодавчими поправками дуже високі. Шанси ухвалити цей законопроєкт ще в цьому місці досить непогані. У крайньому разі в жовтні він точно буде ухвалений", - додав Веніславський.