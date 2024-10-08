Коли Рада розгляне виключення Дмитрука та Одарченка з комітетів: прогноз нардепа

"Я впевнена, що це рішення (виключення з комітетів Дмитрука та Одарченка - ред.) буде проголосовано найближчим часом. Я впевнена, що новини про це ми почуємо дуже швидко", - наголосила Радіна.

Вона уточнила, що проект постанови буде проголосований вже на найближчому пленарному засіданні.

При цьому Радіна додала, що, на її думку, нардепи-втікачі не зможуть оскаржити рішення про виключення їх зі складу комітетів.

"Тому що призначення на посади в комітетах та звільнення з посад у комітетах - це право ВР. А якщо такі рішення прийняті відповідно до процедури, а процедура ініціювання постанови і відповідно голосування її у Верховній Раді буде дотримана, то за дотримання такої процедури це рішення не оскаржується", - пояснила нардеп.