Когда Рада рассмотрит исключение Дмитрука и Одарченко из комитетов: прогноз нардепа

"Я уверена, что это решение (исключение из комитетов Дмитрука и Одарченко - ред.) будет проголосовано в ближайшее время. Я уверена, что новости об этом мы услышим очень быстро", - подчеркнула Радина.

Она уточнила, что проект постановления будет проголосован уже на ближайшем пленарном заседании.

При этом Радина добавила, что, по ее мнению, беглые нардепы не смогут оспорить решение об исключении их из состава комитетов.

"Потому что назначение на должности в комитетах и ​​увольнение с должностей в комитетах - это право ВР. А если такие решения приняты в соответствии с процедурой, а процедура инициирования постановления и голосование его в Верховной Раде будет соблюдена, то при соблюдении такой процедуры это решение не обжалуется", - объяснила нардеп.