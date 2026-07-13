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Коли Рада призначить нового прем'єра замість Свириденко: дані джерела

18:43 13.07.2026 Пн
2 хв
Очолити Кабмін може керівник "Нафтогазу"
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)

В Україні з’явиться новий прем'єр-міністр. Голосування у Раді може відбутися у другій половині поточного тижня.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника, голосування за призначення нового голови Кабміну може відбутися в четвер, 16 липня.

Він додав, що про таку дату попередньо домовилися на погоджувальній раді.

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у себе в Telegram також підтвердила, що у вівторок, 14 липня, парламент розглядатиме продовження військового стану та мобілізації та звільнення Кабміну, а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд.

Фото: у Кабміні будуть кадрові перестановки (РБК-Україна)

Хто увійде до нового Кабміну

Нагадаємо, вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він запропонував прем'єру Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.

При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно поновити Кабмін.

За інформацією джерел РБК-Україна, новим прем'єр-міністром, ймовірно, стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький. Він – безальтернативний кандидат.

Співрозмовники видання зазначили, що посаду віце-прем'єра, міністра розвитку громад та територій поділять на дві.

Очікується, що заміни можуть бути у МОН, Мінветеранів і не лише.

Усі деталі про те, хто може увійти до нового Кабміну, - у матеріалі РБК-Україна.

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Юлія СвириденкоСергій Корецький