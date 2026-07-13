Коли Рада призначить нового прем'єра замість Свириденко: дані джерела

За словами співрозмовника, голосування за призначення нового голови Кабміну може відбутися в четвер, 16 липня.

Він додав, що про таку дату попередньо домовилися на погоджувальній раді.

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у себе в Telegram також підтвердила, що у вівторок, 14 липня, парламент розглядатиме продовження військового стану та мобілізації та звільнення Кабміну, а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд.

Фото: у Кабміні будуть кадрові перестановки (РБК-Україна)

Хто увійде до нового Кабміну

Нагадаємо, вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він запропонував прем'єру Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.

При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно поновити Кабмін.

За інформацією джерел РБК-Україна, новим прем'єр-міністром, ймовірно, стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький. Він – безальтернативний кандидат.

Співрозмовники видання зазначили, що посаду віце-прем'єра, міністра розвитку громад та територій поділять на дві.