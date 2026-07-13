Когда Рада назначит нового премьера вместо Свириденко: данные источника

По словам собеседника издания, голосование за назначение нового главы Кабмина может состояться в четверг, 16 июля.

Он добавил, что о такой дате предварительно договорились на согласительном совете.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк у себя в Telegram также подтвердила, что во вторник, 14 июля, парламент будет рассматривать продление военного положения и мобилизации и увольнение Кабмина, а уже в четверг нардепы будут назначать новое правительство.

Фото: в Кабмине будут кадровые перестановки (РБК-Украина)

Кто войдет в новый Кабмин

Напомним, вчера, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он предложил премьеру Юлии Свириденко занять новую должность. Она должна возглавить важное направление в отношениях с ключевым партнером.

При этом глава государства отметил, что для дальнейших изменений нужно обновить Кабмин.

По информации источников РБК-Украина, новым премьер-министром, вероятно, станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Он - безальтернативный кандидат.

Собеседники издания отметили, что должность вице-премьера, министра развития общин и территорий разделят на две.