Коли Рада поверне незалежність НАБУ та САП: Стефанчук призначив засідання

Як пояснив Стефанчук, засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року.

Стефанчук пояснив, що під час розгляду цього законопроекту він запропонує прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

"Крім цього, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи", - додав він.