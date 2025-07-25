Когда Рада вернет независимость НАБУ и САП: Стефанчук назначил заседание

Верховная Рада вскоре соберется на рассмотрение неотложного законопроекта об усилении полномочий НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Как пояснил Стефанчук, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.
Стефанчук пояснил, что во время рассмотрения этого законопроекта он предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.
"Кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы", - добавил он.
Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который сокращает полномочия НАБУ и САП, зато расширяет роль генерального прокурора.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, и уже 23 июля он вступил в силу.
Это вызвало волну возмущения среди граждан - в нескольких городах прошли акции протеста.
В то же время украинская разведка предупредила, что российские спецслужбы могут попытаться воспользоваться ситуацией и спровоцировать конфликты во время демонстраций.
На этом фоне президент 24 июля внес в парламент новый законопроект, направленный на усиление независимости НАБУ и САП, а также на предотвращение вмешательства России в работу антикоррупционных органов.
В частности, документ предусматривает, что сотрудники с доступом к гостайне должны проходить проверку на полиграфе минимум раз в два года.
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