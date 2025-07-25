Когда Рада вернет независимость НАБУ и САП: Стефанчук назначил заседание

Как пояснил Стефанчук, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

Стефанчук пояснил, что во время рассмотрения этого законопроекта он предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

"Кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы", - добавил он.