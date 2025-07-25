RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Когда Рада вернет независимость НАБУ и САП: Стефанчук назначил заседание

Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Верховная Рада вскоре соберется на рассмотрение неотложного законопроекта об усилении полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Как пояснил Стефанчук, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

Стефанчук пояснил, что во время рассмотрения этого законопроекта он предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

"Кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы", - добавил он.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который сокращает полномочия НАБУ и САП, зато расширяет роль генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, и уже 23 июля он вступил в силу.

Это вызвало волну возмущения среди граждан - в нескольких городах прошли акции протеста.

В то же время украинская разведка предупредила, что российские спецслужбы могут попытаться воспользоваться ситуацией и спровоцировать конфликты во время демонстраций.

На этом фоне президент 24 июля внес в парламент новый законопроект, направленный на усиление независимости НАБУ и САП, а также на предотвращение вмешательства России в работу антикоррупционных органов.

В частности, документ предусматривает, что сотрудники с доступом к гостайне должны проходить проверку на полиграфе минимум раз в два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАБУСАПВерховная рада