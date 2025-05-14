Коли пролунає останній дзвоник у школах України: точні дати

Цьогоріч останній дзвоник в більшості українських шкіл пролунає наприкінці травня. Формат і дата урочистостей залежать від рішення навчального закладу та безпекової ситуації в регіоні.
Про це розповідає РБК-Україна.
Навчальний рік 2024/2025 добігає кінця, і в більшості шкіл України останній дзвоник пролунає 30 травня. Саме цю дату назвали у Києві, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Кривому Розі та інших містах. У Луцьку свято відбудеться 30 та 31 травня, а в окремих громадах урочистості можуть провести на початку червня.
Хоча Кабмін визначив кінцеву межу навчального року - 30 червня, школи самі обирають дату завершення навчального процесу і святкувань. Це залежить від безпекової ситуації, наявності укриттів та рішення педагогічної ради.
Багато шкіл проведуть останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі, щоб уникнути масових зібрань.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Київської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської, Рівненської, Луцької, Криворізької та Одеської міських рад.
Раніше РБК-Україна писало, що літні канікули в українських школах у 2025 році офіційно мають початися з 1 липня. Більшість шкіл завершать основний освітній процес ще наприкінці травня. У червні можуть проводити додаткові заняття, консультації або літні активності - залежно від потреб та безпекової ситуації.
Також ми писали, що 14 травня стартує основна сесія НМТ-2025, яку складатимуть понад 300 тисяч випускників. Тестування проходитиме в один день у два етапи, включає 4 предмети (3 обов’язкові й 1 на вибір), результати оголосять до 4 липня. Для вступу на бюджет потрібно щонайменше 130 балів, а на окремі спеціальності - від 150. Тест можна скласти і за кордоном, але тільки офлайн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.