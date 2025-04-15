Літні канікули-2025: коли закінчиться навчання і скільки триватиме відпочинок школярів

У 2025 році українські школярі підуть на літні канікули лише з 1 липня, хоча традиційно навчання завершувалося в кінці травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №841 .

Згідно з документом, навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року. Тож літні канікули триватимуть з 1 липня по 31 серпня.

Попри офіційне завершення навчального процесу наприкінці червня, останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 або 31 травня. Після цього школярі ще навчатимуться, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути та епідемії.

Гнучкий графік канікул

Дати літніх канікул є рекомендованими, тому конкретний графік відпочинку може відрізнятись у різних школах - його затверджує адміністрація закладу. Однак Міносвіти закликає максимально використати червень для повноцінного завершення програми.

Школярі повернуться до навчання орієнтовно 1 вересня 2025 року, яке припадає на понеділок.

Таким чином, у 2025 році літні канікули в Україні скоротяться до двох місяців, а навчання завершиться значно пізніше, ніж зазвичай.