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Літні канікули-2025: коли закінчиться навчання і скільки триватиме відпочинок школярів

Вівторок 15 квітня 2025 13:39
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Літні канікули-2025: коли закінчиться навчання і скільки триватиме відпочинок школярів Фото: Літні канікули в Україні (facebook.com/FZS.Ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році українські школярі підуть на літні канікули лише з 1 липня, хоча традиційно навчання завершувалося в кінці травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №841.

Згідно з документом, навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року. Тож літні канікули триватимуть з 1 липня по 31 серпня.

Попри офіційне завершення навчального процесу наприкінці червня, останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 або 31 травня. Після цього школярі ще навчатимуться, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути та епідемії.

Гнучкий графік канікул

Дати літніх канікул є рекомендованими, тому конкретний графік відпочинку може відрізнятись у різних школах - його затверджує адміністрація закладу. Однак Міносвіти закликає максимально використати червень для повноцінного завершення програми.

Школярі повернуться до навчання орієнтовно 1 вересня 2025 року, яке припадає на понеділок.

Таким чином, у 2025 році літні канікули в Україні скоротяться до двох місяців, а навчання завершиться значно пізніше, ніж зазвичай.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні триває переоблаштування укриттів під навчальні простори та будівництво повноцінних підземних шкіл. Уже модернізовано 178 закладів. Як зазначив міністр освіти Оксен Лісовий, нові підземні школи мають усе необхідне для навчання - від класів до зон для відпочинку та харчування. Це дає змогу дітям у прифронтових громадах вперше навчатися офлайн.

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