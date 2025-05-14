Коли пролунає останній дзвоник у школах України: точні дати

Цьогоріч останній дзвоник в більшості українських шкіл пролунає наприкінці травня. Формат і дата урочистостей залежать від рішення навчального закладу та безпекової ситуації в регіоні.

Навчальний рік 2024/2025 добігає кінця, і в більшості шкіл України останній дзвоник пролунає 30 травня. Саме цю дату назвали у Києві, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Кривому Розі та інших містах. У Луцьку свято відбудеться 30 та 31 травня, а в окремих громадах урочистості можуть провести на початку червня.

Хоча Кабмін визначив кінцеву межу навчального року - 30 червня, школи самі обирають дату завершення навчального процесу і святкувань. Це залежить від безпекової ситуації, наявності укриттів та рішення педагогічної ради.

Багато шкіл проведуть останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі, щоб уникнути масових зібрань.

При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Київської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської, Рівненської, Луцької, Криворізької та Одеської міських рад.