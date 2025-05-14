Когда прозвучит последний звонок в школах Украины: точные даты

В этом году последний звонок в большинстве украинских школ прозвучит в конце мая. Формат и дата торжеств зависят от решения учебного заведения и ситуации с безопасностью в регионе.

Учебный год 2024/2025 подходит к концу, и в большинстве школ Украины последний звонок прозвучит 30 мая. Именно эту дату назвали в Киеве, Харькове, Одессе, Черкассах, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Кривом Роге и других городах. В Луцке праздник состоится 30 и 31 мая, а в отдельных общинах торжества могут провести в начале июня.

Хотя Кабмин определил конечную границу учебного года - 30 июня, школы сами выбирают дату завершения учебного процесса и празднований. Это зависит от ситуации с безопасностью, наличия укрытий и решения педагогического совета.

Многие школы проведут последний звонок в дистанционном или смешанном формате, чтобы избежать массовых собраний.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Киевского, Харьковского, Тернопольского, Ивано-Франковского, Черкасского, Ровенского, Луцкого, Криворожского и Одесского городских советов.