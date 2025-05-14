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Когда прозвучит последний звонок в школах Украины: точные даты

Среда 14 мая 2025 15:53
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Когда прозвучит последний звонок в школах Украины: точные даты Фото: Последний звонок в украинской школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В этом году последний звонок в большинстве украинских школ прозвучит в конце мая. Формат и дата торжеств зависят от решения учебного заведения и ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Учебный год 2024/2025 подходит к концу, и в большинстве школ Украины последний звонок прозвучит 30 мая. Именно эту дату назвали в Киеве, Харькове, Одессе, Черкассах, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Кривом Роге и других городах. В Луцке праздник состоится 30 и 31 мая, а в отдельных общинах торжества могут провести в начале июня.

Хотя Кабмин определил конечную границу учебного года - 30 июня, школы сами выбирают дату завершения учебного процесса и празднований. Это зависит от ситуации с безопасностью, наличия укрытий и решения педагогического совета.

Многие школы проведут последний звонок в дистанционном или смешанном формате, чтобы избежать массовых собраний.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Киевского, Харьковского, Тернопольского, Ивано-Франковского, Черкасского, Ровенского, Луцкого, Криворожского и Одесского городских советов.

Ранее РБК-Украина писало, что летние каникулы в украинских школах в 2025 году официально должны начаться с 1 июля. Большинство школ завершат основной образовательный процесс еще в конце мая. В июне могут проводить дополнительные занятия, консультации или летние активности - в зависимости от потребностей и ситуации с безопасностью.

Также мы писали, что 14 мая стартует основная сессия НМТ-2025, которую будут сдавать более 300 тысяч выпускников. Тестирование будет проходить в один день в два этапа, включает 4 предмета (3 обязательных и 1 на выбор), результаты объявят до 4 июля. Для поступления на бюджет нужно не менее 130 баллов, а на отдельные специальности - от 150. Тест можно сдать и за рубежом, но только офлайн.

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