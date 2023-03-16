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Коли прийде потепління? Синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

Фото: синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погода найближчими днями в Україні буде доволі різноманітною. А "розкішне тепло" прийде вже з середини наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За даними синоптика, в найближчі чотири дні погода буде наступною:

  • субота, 18 березня - погода буде холодною, але сухою;
  • неділя, 19 березня - погода буде вже тепліша та ще й з сонцем, найкращий день із найближчих для свіжого повітря;
  • понеділок, 20 березня - буде тепло, аж до +11...+13 градусів;
  • вівторок, 21 березня - прийде дощ.

Коли прийде потепління?

"Із середини наступного тижня - розкішне тепло, до +14...+19 градусів!" - констатувала Діденко.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 17 березня, попри те, що весна рухається вперед, але інколи зима повертається. Доказом цього будуть морози, які накриють Україну цієї ночі, хоч уже вдень завтра буде до 9 тепла.

Нагадаємо, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.

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