Коли прийде потепління? Синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

Погода найближчими днями в Україні буде доволі різноманітною. А "розкішне тепло" прийде вже з середини наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

За даними синоптика, в найближчі чотири дні погода буде наступною:

Як повідомлялося, у п'ятницю, 17 березня, попри те, що весна рухається вперед, але інколи зима повертається. Доказом цього будуть морози, які накриють Україну цієї ночі, хоч уже вдень завтра буде до 9 тепла.

Нагадаємо, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.

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