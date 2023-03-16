Когда придет потепление? Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Погода в ближайшие дни в Украине будет достаточно разнообразной. А "роскошное тепло" придет уже с середины следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

По данным синоптика, в ближайшие четыре дня погода будет следующим:

Как сообщалось, в пятницу, 17 марта, несмотря на то, что весна двигается вперед, но иногда зима возвращается. Доказательством этого будут морозы, которые накроют Украину этой ночью, хотя уже днем завтра будет до 9 тепла.

Напомним, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.