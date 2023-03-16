RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда придет потепление? Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Фото: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в ближайшие дни в Украине будет достаточно разнообразной. А "роскошное тепло" придет уже с середины следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, в ближайшие четыре дня погода будет следующим:

  • суббота, 18 марта - погода будет холодной, но сухой;
  • воскресенье, 19 марта - погода будет уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха;
  • понедельник, 20 марта - будет тепло, вплоть до +11...+13 градусов;
  • вторник, 21 марта - придет дождь.

Когда придет потепление?

"С середины следующей недели - роскошное тепло, до +14...+19 градусов!" - констатировала Диденко.

Как сообщалось, в пятницу, 17 марта, несмотря на то, что весна двигается вперед, но иногда зима возвращается. Доказательством этого будут морозы, которые накроют Украину этой ночью, хотя уже днем завтра будет до 9 тепла.

Напомним, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве