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Вночі - зима і сніг, а вдень - весна. Синоптик розповіла про погоду на завтра

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Україна, Четвер 16 березня 2023 13:57
Вночі - зима і сніг, а вдень - весна. Синоптик розповіла про погоду на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що весна рухається вперед, але часом зима повертається. Доказом цього є морози, які накриють Україну цієї вночі, хоча вже вдень завтра буде до 9 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України -1...-6 градусів. Вдень "мінуси" затихнуть, очікується +4...+9 градусів, на півдні Одеської області, в Криму та Приазов'ї +8...+12 градусів", - розповіла вона.

Крім того:

  • на півночі від 2 тепла до 2 морозу;
  • схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується +3+5, місцями навіть до +7 градусів.

Опади

За словами Діденко, дощ, ймовірно з мокрим снігом, передбачається найближчої ночі та завтра вранці в східних областях, а також місцями в Полтавській, Черкаській та у Дніпрі з районами.

"Вдень практично повсюди в Україні - без опадів", - додала синоптик.

Погода у Києві

17 березня опадів не очікується. Вітер - з північного заходу, залишається рвучким.

"Поки що в столиці буде холоднувато: вночі -2 до +2, вдень у п'ятницю до +7 градусів", - розповіла вона.

Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.

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