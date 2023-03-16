Вночі - зима і сніг, а вдень - весна. Синоптик розповіла про погоду на завтра
Попри те, що весна рухається вперед, але часом зима повертається. Доказом цього є морози, які накриють Україну цієї вночі, хоча вже вдень завтра буде до 9 тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України -1...-6 градусів. Вдень "мінуси" затихнуть, очікується +4...+9 градусів, на півдні Одеської області, в Криму та Приазов'ї +8...+12 градусів", - розповіла вона.
Крім того:
- на півночі від 2 тепла до 2 морозу;
- схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується +3+5, місцями навіть до +7 градусів.
Опади
За словами Діденко, дощ, ймовірно з мокрим снігом, передбачається найближчої ночі та завтра вранці в східних областях, а також місцями в Полтавській, Черкаській та у Дніпрі з районами.
"Вдень практично повсюди в Україні - без опадів", - додала синоптик.
Погода у Києві
17 березня опадів не очікується. Вітер - з північного заходу, залишається рвучким.
"Поки що в столиці буде холоднувато: вночі -2 до +2, вдень у п'ятницю до +7 градусів", - розповіла вона.
Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.
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