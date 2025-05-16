Коли припиняться дощі й потеплішає: синоптики назвали дату

Погода на вихідних і на початку робочого тижня

За словами експерта, у наступні три доби в цілому територія України залишатиметься у полі зниженого атмосферного тиску та у прохолодній повітряній масі з північного заходу.

Нестійку погоду формуватимуть два циклони:

один - з центром над Польщею;

інший - переміщуватиметься з Балкан у північно-східному напрямку (через південь і центр України).

"Пов'язані з ним атмосферні фронти зумовлять дощі впродовж вихідних у більшості областей (лише у західній частині України вночі - переважно без опадів)", - розповів Семиліт.

У понеділок (19 травня) по Україні в цілому очікуються невеликі дощі. Тим часом у західних областях (вдень - і на Лівобережжі) - вони можуть бути помірними.

Водночас у Карпатах може бути дощ із мокрим снігом.

Де ймовірні пориви вітру та якою буде температура

Синоптик УкрГМЦ розповів, що найближчим часом повітряні маси рухатимуться з північного заходу - з переходом на південно-західне перенесення - зі швидкістю в межах 50 метрів на секунду.

З огляду на це ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с:

вдень суботи, 17 травня - на Лівобережжі;

впродовж неділі та понеділка, 18-19 травня - у Карпатах.

При цьому значення температури повітря впродовж наступних трьох діб будуть коливатись залежно від регіону:

вночі очікується від 3 до 6 градусів за Цельсієм (у західних областях - близько 2-8°С);

вдень у більшості областей - від 11 до 17 градусів тепла (на сході та південному сході дещо тепліше - близько 16-23°С).

Коли минуть дощі та де потеплішає

Семиліт повідомив, що впродовж вівторка й середи (20-21 травня) в Україні також часом дощитиме (через залишкові процеси від атмосферних фронтів).

У Карпатах 20 травня ще прогнозують дощ (подекуди - з мокрим снігом), а вже 21 травня - без опадів.

Погода без опадів 21 травня очікується також на Правобережжі України.

Тим часом температурні показники будуть коливатись:

в нічні години по всій території України - в межах 4-10°С (на півдні - до +13 градусів);

у денні години в середньому - 13-19°С.

"У південній частині та у східних областях (а 21 травня - по всій території України) стовпчики термометрів сягатимуть вже 17-23°С", - наголосив експерт.

Він уточнив, що у Карпатах - вночі та вдень - буде від 0 до 5 градусів тепла, а 21 травня вдень повітря прогріватиметься до +12°С.

"Тобто загалом можемо говорити, що 21 числа денні максимуми піднімуться... Вночі значення температури будуть більш такі стабільні, в межах 6-11°С (4-10°С)", - підсумував представник УкрГМЦ.