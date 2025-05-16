Когда прекратятся дожди и потеплеет: синоптики назвали дату

В течение ближайших нескольких дней погода в Украине будет в основном дождливой. Однако уже на следующей неделе вероятны улучшения.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
По словам эксперта, в последующие трое суток в целом территория Украины будет оставаться в поле пониженного атмосферного давления и в прохладной воздушной массе с северо-запада.
Неустойчивую погоду будут формировать два циклона:
"Связанные с ним атмосферные фронты обусловят дожди в течение выходных в большинстве областей (только в западной части Украины ночью - преимущественно без осадков)", - рассказал Семилит.
В понедельник (19 мая) по Украине в целом ожидаются небольшие дожди. Между тем в западных областях (днем - и на Левобережье) - они могут быть умеренными.
В то же время в Карпатах может быть дождь с мокрым снегом.
Синоптик УкрГМЦ рассказал, что в ближайшее время воздушные массы будут двигаться с северо-запада - с переходом на юго-западный перенос - со скоростью в пределах 50 метров в секунду.
Учитывая это вероятны порывы ветра до 15-20 м/с:
При этом значения температуры воздуха в течение следующих трех суток будут колебаться в зависимости от региона:
Семилит сообщил, что в течение вторника и среды (20-21 мая) в Украине также временами будут дожди (из-за остаточных процессов от атмосферных фронтов).
В Карпатах 20 мая еще прогнозируют дождь (местами - с мокрым снегом), а уже 21 мая - без осадков.
Погода без осадков 21 мая ожидается также на Правобережье Украины.
Между тем температурные показатели будут колебаться:
"В южной части и в восточных областях (а 21 мая - по всей территории Украины) столбики термометров будут достигать уже 17-23°С", - подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что в Карпатах - ночью и днем - будет от 0 до 5 градусов тепла, а 21 мая днем воздух будет прогреваться до +12°С.
"То есть в целом можем говорить, что 21 числа дневные максимумы поднимутся... Ночью значения температуры будут более такие стабильные, в пределах 6-11°С (4-10°С)", - подытожил представитель УкрГМЦ.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду мая 2025 года и рассказали, какие растения больше всего пострадали от майских заморозков.
Читайте также, как в Украине "записывают" солнце - фиксируют продолжительность солнечного сияния.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.