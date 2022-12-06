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Коли повернуть світло в Одеській області: Міненерго дало оптимістичний прогноз

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (atom.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області вже подали електрику об'єктам критичної інфраструктури. Для жителів планують відновити електропостачання вже до сьогоднішнього вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Насправді ситуація складна після вчорашнього масованого обстрілу. Більшість ракет було збито, але все ж є влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції", - зазначив Галущенко.

За його словами, зараз найскладніша ситуація є в Київській, Вінницькій та Одеській області.

"На сьогоднішній ранок в Одеській області заживлена критична інфраструктура. І ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, від учора в Одесі та більшості громад Одеського району через масований ракетний удар відсутнє електропостачання.

В будинки жителів вже почали починають подавати тепло та воду, яке теж було відсутнє. Втім, міський електротранспорт не буде працювати через відсутність електроенергії.

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ОдесаГерман ГалущенкоЕлектроенергіяМинэнерго