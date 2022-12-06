Коли повернуть світло в Одеській області: Міненерго дало оптимістичний прогноз

"Насправді ситуація складна після вчорашнього масованого обстрілу. Більшість ракет було збито, але все ж є влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції", - зазначив Галущенко.

За його словами, зараз найскладніша ситуація є в Київській, Вінницькій та Одеській області.

"На сьогоднішній ранок в Одеській області заживлена критична інфраструктура. І ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, від учора в Одесі та більшості громад Одеського району через масований ракетний удар відсутнє електропостачання.

В будинки жителів вже почали починають подавати тепло та воду, яке теж було відсутнє. Втім, міський електротранспорт не буде працювати через відсутність електроенергії.

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