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Когда вернут свет в Одесской области: Минэнерго дало оптимистический прогноз

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Одесской области уже подали электричество объектам критической инфраструктуры. Для жителей планируют возобновить электроснабжение уже до сегодняшнего вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"На самом деле ситуация сложная после вчерашнего массированного обстрела. Большинство ракет было сбито, но все же есть попадание как в генерацию, так и в соответствующие подстанции", - отметил Галущенко.

По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской области.

"На сегодняшнее утро в Одесской области заживлена критическая инфраструктура. И мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей", - сказал Галущенко.

Напомним, со вчера в Одессе и большинстве общин Одесского района из-за массированного ракетного удара отсутствует электроснабжение.

В дома жителей уже начали начинать подавать тепло и воду, которое тоже отсутствовало. Впрочем, городской электротранспорт не будет работать из-за отсутствия электроэнергии.

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ОдессаГерман ГалущенкоЭлектроэнергияМинэнерго