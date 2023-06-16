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Коли почнуть виплачувати допомогу постраждалим через підрив ГЕС: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС планують запустити протягом тижня. Жителі з підтоплених регіонів отримають по 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що уряд, крім компенсацій за пошкоджене майно, також запускає програму одноразової допомоги постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.

На це виділили 560 млн гривень. Постраждалі отримають по 5 тисяч гривень. Виплати хочуть запустити вже протягом тижня.

"Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що Кабмін проводить перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.

Нагадаємо, сьогодні Мінреінтеграції повідомило, що уряд виділив кошти на допомогу постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Наразі вода у затоплених районах спадає. Вчора рівень води у Херсонській області опустився нижче двох метрів. Проте у регіоні все ще залишаються затопленими 1919 будинків.

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Херсонська областьМиколаївська областьКаховська ГЕСДенис Шмигальвиплати