RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда начнут выплачивать помощь пострадавшим из-за подрыва ГЭС: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС планируют запустить в течение недели. Жители из подтопленных регионов получат по 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что правительство, кроме компенсаций за поврежденное имущество, также запускает программу единоразовой помощи пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.

На это выделили 560 млн гривен. Пострадавшие получат по 5 тысяч гривен. Выплаты хотят запустить в течение недели.

"Также даем поручение Министерству социальной политики, Министерству по вопросам реинтеграции и Министерству экономики как можно быстрее разработать проект решения о порядке использования этих средств. Для того чтобы уже в недельный срок мы начали такие выплаты", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что Кабмин проводит переговоры с международными гуманитарными организациями по выплате помощи пострадавшим.

Напомним, сегодня Минреинтеграции сообщило, что правительство выделило средства на помощь пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Сейчас вода в затопленных районах спадает. Вчера уровень воды в Херсонской области опустился ниже двух метров. Однако в регионе все еще остаются затопленными 1919 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьНиколаевская областьКаховская ГЭСДенис Шмыгальвиплати