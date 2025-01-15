Коли починається Великий піст у 2025 році: точна дата

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Чим важливий Великий піст

Великий піст - основний багатоденний піст у християнських конфесіях, мета якого полягає у тілесному й духовному приготуванні до Світлого Христового Воскресіння (Великодня).

Свою назву Великий піст отримав:

через його духовну значущість;

через його тривалість (адже він - найдовший з усіх багатоденних постів, встановлених Церквою).

В цілому Великий піст триває сім тижнів (або 48 днів):

перші шість тижнів - це Свята Чотиридесятниця;

сьомий тиждень (останній перед Великоднем) - Страсний (Страсна седмиця).

Молитви під час Великого посту вирізняються покаянним настроєм.

Наприкінці кожного великопостового богослужіння (з понеділка до п'ятниці), а також у перші три дні Страсного тижня - читається з доземними поклонами укладена у IV столітті молитва святого Єфрема Сиріна.

У перші чотири дні Великого посту на Повечір'ї читається покаянний канон преподобного Андрія Критського (ще раз повністю він читається ввечері середи п'ятого тижня посту).

Крім того, під час Чотиридесятниці (у середу та п'ятницю), в четвер п'ятого тижня, а також у понеділок та вівторок Страсного тижня - звершується Літургія ранішосвячених дарів (повні Божественні літургії звершуються лише у суботні та недільні дні, а також у великі свята).

Насамкінець три суботи Великого посту є поминальними - друга, третя та четверта.

Навіщо під час посту обмежуються в їжі

Правила Великого посту, яких віряни дотримуються сьогодні, були встановлені у перших століттях нашої ери, а закріплені й доповнені - в монастирях Православної Церкви впродовж VI - XI століть. Причому призначені вони для всіх православних християн, а не виключно для ченців.

"Тому важливо, щоби піст був не обтяженням, а нашим вибором, певною земною жертвою, яку ми добровільно робимо з нашої любові до Бога", - пояснили раніше у ПЦУ.

Однією з "допоміжних" (не головних) складових посту в Церкві вважають обмеження в їжі.

"Без сповідання власних гріхів та покаяння піст буде лише певною дієтою. Ми обмежуємо споживання їжі для того, щоби змінити саме ставлення до неї - знаходити задоволення не у більшій кількості чи смаковій якості, а в простоті та достатності спожитого", - розповіли українцям.

Йдеться про "зміщення фокуса" та вивільнення часу для головного - духовного, внутрішнього (того, що має значення для вічності).

В цілому віряни під час Великого посту зазвичай утримуються від споживання:

м'яса;

молока;

масла;

яєць;

риби (крім визначених днів);

інших продуктів тваринного походження.

Водночас послаблення (з благословення священників) традиційно надаються:

дітям до 7 років;

людям похилого віку;

хворим;

вагітним;

матерям, які годують;

особам, які важко працюють;

особам, які подорожують.

Коли Великий піст у 2025 році

У 2023 році ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський церковний календар, тож тепер більшість українців живуть за "новим" стилем.

Великий піст традиційно розпочинається після завершення давнього східнослов'янського свята - Масляної.

Згідно з новоюліанським православним календарем на 2025 рік, Великий піст розпочнеться з понеділка, 3 березня (тоді як останній день Масляної - неділя, 2 березня).

Останній день Масляної та перший день Великого посту за поточним церковним календарем (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Триватиме Великий піст до суботи, 19 квітня.

Наступного дня, в неділю, 20 квітня, українці відзначатимуть Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень).

Великдень завжди відзначають у неділю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Як дотримуватись посту під час війни

Враховуючи надзвичайні випробування, які переживає український народ через загарбницьку навалу та повномасштабне вороже вторгнення РФ, ПЦУ закликає вірян виявити особливу розсудливість щодо міри тілесного посту.

"Піст не має завдавати шкоди здоров'ю! А оскільки під час війни ми не завжди вільні у виборі свого раціону та продуктів, які є під рукою, маємо виходити з наявних можливостей", - пояснили українцям у Церкві.

Блаженнійший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній раніше наголошував, що "війна, у вогненному вирі якої ми зараз живемо, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність - самообмеження заради духовної досконалості".

"Безперечно, що для тих, хто може і здатен постувати згідно з традицією, духовно корисним буде її дотримуватися. Але всі решта у тому, що стосується їжі, маєте діяти на власний розсуд, відповідно до обставин", - зауважив він.

Насамкінець митрополит нагадав українцям: "справи милосердя, моральна і матеріальна підтримка тих, хто поруч, надання розради, притулку, допомоги - все це той піст, який потрібен і нам самим, і нашим ближнім".