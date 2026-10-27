Коли Південний міст в Києві відкриють і як обʼїхати його на час перекриття

Наразі фахівці перевіряють стан мостового полотна, щоб визначити, яких пошкоджень воно зазнало внаслідок атаки. Остаточних висновків поки немає.

Як пояснила речниця КМВА Катерина Поп, рішення про відновлення руху ухвалять після отримання результатів обстеження. Розглядають можливість як повного, так і часткового відкриття мосту.

Точну дату відновлення проїзду наразі не називають. Вона залежатиме від висновків фахівців та оцінки безпеки руху.

Що відбувається з рухом метро

Через наслідки атаки обмежили й рух поїздів зеленою гілкою столичного метро. Наразі вони курсують лише між станціями "Сирець" і "Видубичі".

За словами Катерини Поп, після обстеження також мають визначити, чи можна відновити рух метро в напрямку лівого берега Києва. Остаточне рішення залежатиме від висновків експертів щодо стану мосту.

Як об'їхати перекритий Південний міст

На час обмежень поліція визначила альтернативні маршрути для легкових автомобілів і вантажного транспорту.

Фото: схема об'їзду Південного мосту в Києві (t.me/OBiloshytskiy)

Для вантажівок: із Бориспільської траси потрібно їхати вулицею Старобориспільською, а потім — вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

Для легкових автомобілів: об'їзд пролягає проспектом Миколи Бажана та Дніпровською набережною в напрямку Дарницького мосту й мосту Патона.